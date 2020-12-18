Fatih Karagümrük-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, 13.haftanın açılış maçında bugün Karagümrük’e konuk oluyor. İki takım en son 29 Ocak 1984’te karşılaşmıştı.

7 maçtır ligde yenilmeyen Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıkları bulunan Babel ve Falcao’nun dışında Kovid olan 3 isim de kadroda olmayacak. Taylan, Marcao, Luyindama ve Belhanda ise kart ceza sınırında. Dört oyuncu bugün oynar ve sarı kart görürlerse Göztepe maçında forma giyemeyecek.

STAT: Necmi Kadıoğlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

İLK 11’LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Enzo Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndao, Ramazan, Balkovec, Aatif, Sobiech