Fatih Karagümrük-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, 13.haftanın açılış maçında bugün Karagümrük’e konuk oluyor. İki takım en son 29 Ocak 1984’te karşılaşmıştı.
7 maçtır ligde yenilmeyen Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıkları bulunan Babel ve Falcao’nun dışında Kovid olan 3 isim de kadroda olmayacak. Taylan, Marcao, Luyindama ve Belhanda ise kart ceza sınırında. Dört oyuncu bugün oynar ve sarı kart görürlerse Göztepe maçında forma giyemeyecek.
STAT: Necmi Kadıoğlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
İLK 11’LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Enzo Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndao, Ramazan, Balkovec, Aatif, Sobiech
Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne
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DETAY
• Lens
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• Douglas
• Ljajic
• Vida
• Hasic
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