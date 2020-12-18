Fatih Karagümrük-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Mücadelede Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Ev sahibi ekibin 13. dakikada Koray'ın ayağından bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

İLK 11’LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Enzo Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndao, Ramazan, Balkovec, Aatif, Sobiech

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

FATİH KARAGÜMRÜK 1-0 GALATASARAY | CANLI

Gol: Dk.46 Ndao

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelede ilk düdük çaldı.

1’ Maçın başlamasıyla birlikte iki takım oyuncuları yayıncı kuruluşu protesto etti. Yayıncı kuruluş bu esnada kadroların grafiklerini ekranlara yansıtarak ilk 11'leri saydı

2’ Galatasaray gole yaklaştı! Sol kanattan Diagne'nin ortasında ön direkte topla buluşan Oğulcan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

3’ Fatih Karagümrük iyi geldi. Aatif’ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Okan'da kaldı.

8’ Feghouli’nin ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

12’ Lucas Biglia'nın ceza sahası yayından kaleye gönderdiği sert şutta Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.

13’ Sağ kanattan Biglia'nın yerden çevirdiği topta ön direkte Ndao'dan seken topu Koray ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

21’ Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan Ndao'nun penaltı noktasına çevirdiği topu, savunmaya yardıma gelen Oğulcan Çağlayan taca gönderdi.

25’ Galatasaray gole yaklaştı! Emre Akbaba'nın topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Feghouli, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu Emre Kılınç'a çevirdi. Topu iyi kontrol edemeyen Emre, müsait pozisyonu harcadı.

31’ Aatif’ın pasıyla topla buluşan Ndao'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta gitti.



32’ Emre Kılınç’ın ceza sahası dışından çektiği şut kalecinin solundan auta gitti.

43’ Fatih Karagümrük’ün kullandığı kornerde kaleci Okan Kocuk boşa çıktı, Enzo Roco’nun kafasına çarpan top auta gitti.

45’ Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Ryan Donk, topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.

Son lig müsabakasının kadrosunda bulunan ve son dakikalarda oyuna girdikten sonra gol atan Muhammed Kerem Aktürkoğlu da kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'da ismi açıklanmayan 3 futbolcu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle izolasyonda tutulurken, sakatlıkları bulunan Ryan Babel ile Radamel Falcao da karşılaşmada yine görev yapamadı.

- SARACCHİ 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ



Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, ligde yaklaşık 1 ay sonra maça çıktı.

Son olarak ligin 9. haftasındaki 23 Kasım'daki Hes Kablo Kayserspor müsabakasında forma giyen Saracchi, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor mücadeleleride sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

- FATİH KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİK



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, ligin 12. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray karşısına Emiliano Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Lucas Biglia, Jure Bakovec, Alassane Ndao, Aatif Chahechouhe, Artur Sobiech 11'i ile çıktı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara görev bekledi.

Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Erik Sabo ve Badou Ndiaye'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Jimmy Durmaz, Galatasaray'a karşı görev alamadı. Bu oyuncuların yerine Alparslan Erdemi Koray Altınay ve Chahechouhe ilk 11'de maça başladı.

- YAYINCI KURULUŞA PROTESTO



İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.

Bu sırada protokol tribününde yer alan yöneticiler alkışla takımların protestosuna destek verdi.