Fatih Karagümrük Fabio Borini'yi transfer etti

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, daha önce Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi kulüplerde de oynayan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.