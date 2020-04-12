Farfan'dan indirim yanıtı 'parama dokunmayın'

Koronavirüs sıkıntısı nedeniyle ekonomik krize giren futbol piyasasında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'da Lokomotiv Moskova kulübü futbolcuların maaşlarında yüzde 40'lık indirime gitmek istedi. Ancak takımın Perulu yıldızı Jefferson Farfan çok sert bir tepki gösterdi.
'OKUMADAN YIRTTIM'
Kulübünün maaş kesintisi talebini reddeden Farfan, parasına dokundurtmayacağını aktarıp, "Ne yaparsanız yapın ama parama dokunmayın, o benim hakkım. Tamam futbolda her şey para değil ama bir anlaşma var. Bana Rusça yazılan saçma bir kağıt gönderdiler ve imzalamamı istediler. Okumadım bile direkt yırttım attım" ifadelerini kullandı. (Skorer)
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