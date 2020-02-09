SPOR GÜNDEMİ

'Cengiz'e gülüyorum' 'Cengiz'e gülüyorum' KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.

Falette yedek kaldı Falette yedek kaldı FENERBAHÇE’DE dün sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelmeyen Hasan Ali Kaldırım, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Yanal 11'ini bozmadı Yanal 11'ini bozmadı Ersun Yanal, Başakşehir ve Trabzon maçlarının 11’ini bozmadı ve aynı kadro ile Alanya karşısına çıktı.

Kayyum hamlesi Kayyum hamlesi G.SARAY’DA Genel Kurul Üyeleri Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya’nın kulübe kayyum atanması adına açtığı davaya yönetim kurulu üyeleri fer-i müdahil olarak dahil olmak adına dilekçe ile başvuruda bulundu.

Kadıköy'de penaltı gecesi Kadıköy'de penaltı gecesi Fenerbahçe, toplamda üç tane penaltı kararı verilen mücadelede Alanyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ali Koç'tan sert açıklamalar Ali Koç'tan sert açıklamalar Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.