'Falcao'ya sabır şartı'

AKŞAM

TÜRK futbolunun ve Trabzonspor’un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, gündemi değerlendirdi. Mandıralı, “Şampiyonlar Ligi çok zor tabii. Büyük takım olmak istiyorsan bu gruptan çıkacaksın. Rakip Real Madrid, Paris Saint-Germain gibi takımlara takılıp kalmayacaksın. Galatasaray bu takımları daha önce yenmedi mi? Yendi. Neden olmasın? Onun için takım olmak lazım. Takımdaşlık ruhunu, aile ortamını o sahaya yansıtmak lazım. Yoksa sadece isim yetmiyor” dedi.

HAZIR DURUMA GELECEKLER

Mandıralı, “İsim hem takım olarak hem de oyuncu olarak yetmiyor. Tek başına hiçbir şey yapamazsın. Bir yerde enerjin biter. Takviye gelmesi lazım. Falcao çok büyük oyuncu. Atletico Madrid de Arda’nın da bulunduğu dönemde olağanüstü bir takımdı. Şimdi 33 yaşında aynı kıvama gelmek kolay değil. Onun için Galatasaray taraftarları, Falcao için biraz sabırlı olmalı. Fenerbahçe çok iyi takım kurdu. Lige de iyi başladı. Beşiktaş ve Galatasaray henüz tam hazır değil ama olacaklar” dedi.

FATİH TERİM’İN BAŞARISI

Unutulmaz futbolcu, “Geçen yıl Galatasaray 9-10 puan geriden gelip şampiyon oldu. Orada ne ön plana çıkıyor; sinerji, kadro zenginliği var ama orada bir de hoca başarısı var. Fatih Terim’in ağırlığı ön plana çıkıyor. Galatasaray. 10 puan geriden gelip Başakşehir’in önünde ipi göğüslüyorsa bu hoca başarısıdır. Daha önce de söyledim yine de söyleyeyim; Edin Visca’nın da gitmesi lazım. Çünkü 8-9 yıldır vereceğini verdi” yorumunda bulundu.

UĞURCAN OLAĞANÜSTÜ

HAMİ Mandıralı, “Çok iyi bir kalecisi var Trabzonspor’un. Yedek kalecileri de çok iyi. Son Fenerbahçe maçına bakıldığında sahanın yıldızı Uğurcan’dı. Olağanüstü bir kalecilik yaptı. Dolayısı ile iyi bir kadrosu var Trabzonspor’un” dedi

HALİLHODZİÇ’İ SEÇTİ

HAMİ MANDIRALI: Ben başarılı olmuş, UEFA Kupası’na katılmışım ama o dönemin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu benimle devam etmedi ve yerime Vahid Halilhodziç’i getirdi. Bu hoca daha önce Trabzonspor’u çalıştırmış ve başarısız olmuştu ancak yine de onu takımın başına getirdiler.

SON 5 YILIN EN İYİSİ

BUGÜNKÜ kadroyu değerlendiren Hami Mandıralı, “Bence son 5 yılın en iyi kadrosu var şimdi. O bizim 5-6 genç oyuncumuz sahada görev aldığı zaman, Sosa, Nwakaeme, Ekuban gibi yabancı oyuncular şunu görüyor; Bu çocuklar burada bu forma ve bu şehir için mücadele ederken, biz de abileri olarak onlara katkı sağlayalım” dedi.

OBi MiKEL SORU iSARETi

HAMİ Mandıralı, Trabzonspor’un yıldız transferi Obi Mikel hakkında, “Sorun ailesi diyorlar, hanımı diyorlar, başka şeyler diyorlar ama bu böyle olmamalı. Eğer sen burayla anlaşmışsan yüreğini ve karakterini ortaya koyacaksın. Trabzonspor forması giymişsen, bunun sonunda savaşacaksın. Ha maçlarda toplar ona çarptı, takım 2 maçta gol yedi; bunlar sorun değil. Normal şeyler ama Obi Mikel’in oyun içindeki karakteri daha henüz ortaya çıkmadı” dedi.

BU KADAR PARA GİDER

16.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında Lille’e giden Yusuf Yazıcı’yla ilgili Hami Mandıralı konuştu. Mandıralı, “Yusuf’u ligde ilk oynatan benim. Rize maçında 2 gol atmıştı. Sadi Tekelioğlu zamanında da vardı. Belki kupa maçlarında oynatıyorlardı ama lig maçlarında ilk oynatan benim. Lige 2 golle başlamıştı” dedi. Mandıralı, sözlerini şöyle sürdürdü: Yusuf yetenekli oyuncu. Kulübe ve kendisine çok iyi paralar teklif edilmiş. Ben Yusuf’un kaybolduğunu düşünmüyorum. O kendisine yeni bir sayfa açtı, orada inşallah başarılı olur. Eğer Yusuf’u seviyorlarsa dua etsinler. Yusuf çok güzel para kazandırmıştır Türkiye’ye. Mazisi 1.5- 2 yıl yani Trabzonspor’da yani bu çok önemli bir şey. Bu kadar para veriliyorsa göndereceksin.