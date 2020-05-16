  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:31
  • |
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:40

Falcao'dan tepki! Sarılmak neden yasak?

Falcao'dan tepki! Sarılmak neden yasak"

Paylaş

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte maçlarda alınan bazı önlemleri ve tavsiyeleri eleştirdi.

Falcao, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.

Futbolda Kovid-19'dan dolayı bazı Avrupa liglerinde ertelenen maçların oynanması için hazırlıklar başlatılırken, Almanya'da maçlar bugün kaldığı yerden başladı. Gol atan bazı futbolcular sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak yaptı.

Kovid-19'dan dolayı maçlara bazı yeni kurallar getiren Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuların gol sonrasında birbirlerine sarılıp sevinç gösterisi yapmamalarını tavsiye etmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kulübü resmen açıkladı! Yıldız futbolcuya koronavirüs teşhisi

title

Okan Buruk: "Almanya ligi başladı, darısı başımıza"

title

Altınordu'nun gözü Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'de

Beşiktaş'ta 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da her şey sil baştan!
Galatasaray'da her şey sil baştan!

Galatasaray'da her şey sil baştan!

Galatasaray'da performans ekibindeki bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması Florya'daki hesapları bozdu. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlar 6 gün süreyle durduruldu.

Kulübü resmen açıkladı! Yıldız futbolcuya koronavirüs teşhisi
Kulübü resmen açıkladı! Yıldız futbolcuya koronavirüs teşhisi

Kulübü resmen açıkladı! Yıldız futbolcuya koronavirüs teşhisi

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Jefferson Farfan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Altınordu'nun gözü Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'de
Altınordu'nun gözü Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'de

Altınordu'nun gözü Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'de

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, altyapısından yetişip ülkemizi Avrupa'nın üst düzey liglerinde temsil eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le ilgili transfer dedikodularını dikkatle takip ediyor.

Falcao'dan tepki! Sarılmak neden yasak?
Falcao'dan tepki! Sarılmak neden yasak?

Falcao'dan tepki! Sarılmak neden yasak?

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, gol sevinçlerinde sarılmanın yasak olmasını eleştirdi.

Bundesliga'nın dönüşü: Haaland bildiğiniz gibi!
Bundesliga'nın dönüşü: Haaland bildiğiniz gibi!

Bundesliga'nın dönüşü: Haaland bildiğiniz gibi!

Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.

İşte Fener'in yeni hocası! Prensip anlaşmasına varıldı
İşte Fener'in yeni hocası! Prensip anlaşmasına varıldı

İşte Fener'in yeni hocası! Prensip anlaşmasına varıldı

Dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 3 teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı olduğu öne sürülürken Arap basınından gündeme bomba gibi düşen başka bir iddia geldi. Habere göre, Al Nasr ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli teknik direktör Rui Vitoria, Fenerbahçe'yle prensipte anlaşma sağladı.

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi
Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.