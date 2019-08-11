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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 12:48
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 13:21

Falcao'dan sonra Galatasaray'a ikinci Kolombiyalı: Gustavo Cuellar

Falcao'dan sonra Galatasaray'a ikinci Kolombiyalı: Gustavo Cuellar

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Galatasaray, Radamel Falcao'nun ardından 6 numara pozisyonu için bir başka Kolombiyalı Gustavo Cuellar'ı transfer etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın ön libero için gündemde olan bir diğer isim ise Gustavo Cuellar. Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız oyuncu için kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı.

Sarı-kırmızılılar ise 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkarken görüşmeler de durma noktasına gelmişti. Ancak Cuellar'ın Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmesi sonrası Brezilya ekibinin tavrının da değiştiği kaydedildi.

''FALCAO İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTİYORUM''

Kolombiyalı orta sahanın vatandaşı Falcao ile Galatasaray'da oynamak istediği ve ayrılmak istediğini kulübüne aktardığı belirtildi.

ORTAK BULUŞMA NOKTASI: 5 MİLYON EURO

Flamengo'nun 5 milyon Euro'ya kadar indiği belirtilirken iki tarafın orta noktada buluşmasının yakın olduğu kaydedildi.

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