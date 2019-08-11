Falcao'dan sonra Galatasaray'a ikinci Kolombiyalı: Gustavo Cuellar

Galatasaray'ın ön libero için gündemde olan bir diğer isim ise Gustavo Cuellar. Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız oyuncu için kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı.
Sarı-kırmızılılar ise 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkarken görüşmeler de durma noktasına gelmişti. Ancak Cuellar'ın Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmesi sonrası Brezilya ekibinin tavrının da değiştiği kaydedildi.
''FALCAO İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTİYORUM''
Kolombiyalı orta sahanın vatandaşı Falcao ile Galatasaray'da oynamak istediği ve ayrılmak istediğini kulübüne aktardığı belirtildi.
ORTAK BULUŞMA NOKTASI: 5 MİLYON EURO
Flamengo'nun 5 milyon Euro'ya kadar indiği belirtilirken iki tarafın orta noktada buluşmasının yakın olduğu kaydedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın hedefindeki Falcao için açıklama yaptı.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun ardından 6 numara pozisyonu için bir başka Kolombiyalı Gustavo Cuellar'ı transfer etmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekizli yıldız Quaresma ile özel olarak yaptığı görüşmede oyuncusuna güvendiğini dile getirdi.
Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.
Kanarya, Sırp sol bek ile yaptığı ön protokole, “Kim anlaşmadan vazgeçerse 500 bin euro tazminat öder” maddesi koydu. Sportif Direktör Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürüyor.