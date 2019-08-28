Falcao'da Mendes oyunu

AKŞAM

G.SARAY taraftarı Falcao’nun yolunu gözlerken, donbalon. com’dan çok konuşulacak bir iddia geldi. İspanyolca yayın yapan site, Radamel Falcao’nun sezon başlamasına rağmen menajerinin oyunları yüzünden 1 dakika futbol oynayamadığını hatırlattı. Tecrübeli golcünün Galatasaray’la anlaştığı, ancak henüz yeni takımıyla buluşamadığı belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi: Kolombiyalı uzun zamandır Galatasaray’da oynama kararını vermiş durumda. Ancak geleceğinin belirsizliği konusunda menajerinin tavrından bıkmış durumda. Monaco geçen sezonki gibi yine lige kötü başladı ve henüz maç kazanamadı. 9 puanlık maçlardan sadece 1 puan alabildi ve yine düşme potasında.

G.SARAY’IN TEKLİFİ AĞIR BASIYOR

Leonardo Jardim’in göreve gelmesinden sonra yapılan pahalı transferler var. Ben Yedder, Guillermo Maripan, Gelson Martins… Bu transferlerin ardından Falcao ayrılmak istiyor. Galatasaray’la anlaştı ve oraya gitmek istiyor. Jorge Mendes ise Valencia’nın Rodrigo’yu satıp para kazanması ve Falcao’yu alması için Kolombiyalı golcüyü bekletiyor. Çünkü Falcao’yu Valencia’ya yerleştirmek istiyor. Valencia’da Mendes’in çok sayıda oyuncusu var ve ilişkilerinin iyi olduğu İspanyol kulübüne gitmesi için ısrar ediyor. Kolombiyalı oyuncu ise beklemekten yoruldu. Galatasaray’ın ekonomik olarak iyi teklifi onu baştan çıkardı. Devler Ligi’nde oynama şansı ve iyi maaşı olan G.Saray’ın teklifi ağır basıyor

DANANIN KUYRUĞU KOPACAK!..

Şimdi Türk tarafı perşembe günü (bugün) Monaco’da yapılacak kura çekiminde, Falcao’yu Türkiye’ye getirme hayali kuruyor. Ancak Jorge Mendes duruma umutsuzca bakıyor. Bütün Kolombiya ‘El Tigre’nin kararını merakla bekliyor. Öte yandan Avrupa basınında yer alan diğer haberlerde Jorge Mendes’in, oyuncuyu Galatasaray’a satmak için 3.5 milyon euro komisyon talebinin olduğunu ve bu yüzden transferin geciktiğini iddia ediyor. Monaco’da bulunan yöneticilerin bugün Falcao konusunda da menajeri ve kulübüyle görüşmeler yapıp, noktayı koymaya çalışacağı belirtiliyor.