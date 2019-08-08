Falcao'da flaş gelişme! Kadroya alınmadı

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor...

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak olan Monaco'da Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı.

Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Monaco'yu kesin bir dille uyardı: 'Ya şimdi Galatasaray'a gönderin..."

Trabzonspor'u reddetti, Beşiktaş devreye girdi

Trabzonspor’un ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen bordo mavili kulübün teklifi reddeden ve rotasını İstanbul’a kıran Daniel Sturridge, Beşiktaş ile görüşmelere başladı.