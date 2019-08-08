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aksam.com.tr
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:26
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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:26

Falcao'da flaş gelişme! Kadroya alınmadı

Falcao'da flaş gelişme! Kadroya alınmadı

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Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak olan Monaco'da Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun yarın saat

21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;

Kaleci: Benaglio, Lacomte

Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo

Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore

Forvet: Foster, Sylla

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