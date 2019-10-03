Falcao ve Muriqi, Etnospor'da ok attı!
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ok attılar.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ok attılar.
Radamel Falcao hedefi tutturamazken, Vedat Muriqi tek atışta hedefi buldu.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ok attılar #PilavdanDöneninKaşığıKırılsın pic.twitter.com/W8Suf7LPaL— Akşam Spor (@aksamspor) October 3, 2019