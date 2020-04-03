Falcao ve Donk'tan tıbbi ekipman yardımı

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları Radamel Falcao ve Ryan Donk, koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek oldu.

RADAMEL Falcao da ülkemizde futbol oynayan birçok yabancı gibi örnek bir davranışa imza attı. Bu sezon Türkiye’ye gelen ve G.Saray’da başarılı işler ortaya koyan Falcao, ülkenin zor günlerinde de koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının yanında yer aldı.

Kolombiyalı golcü, İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlık personeli için ekipman alınması amacıyla bağışta bulundu. Hastane de Falcao’nun jestine, “Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakârlığınızı takdir ediyoruz” açıklamasıyla teşekkür etti.

DONK’TAN DESTEK

ASLAN’IN Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına destekte bulundu. Doktorlar, “Sonsuz teşekkürler” yazarken Donk, “Asıl biz size teşekkür ederiz” karşılığını verdi.