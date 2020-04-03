Falcao ve Donk'tan tıbbi ekipman yardımı

RADAMEL Falcao da ülkemizde futbol oynayan birçok yabancı gibi örnek bir davranışa imza attı. Bu sezon Türkiye’ye gelen ve G.Saray’da başarılı işler ortaya koyan Falcao, ülkenin zor günlerinde de koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının yanında yer aldı.
Kolombiyalı golcü, İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlık personeli için ekipman alınması amacıyla bağışta bulundu. Hastane de Falcao’nun jestine, “Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakârlığınızı takdir ediyoruz” açıklamasıyla teşekkür etti.
DONK’TAN DESTEK
ASLAN’IN Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına destekte bulundu. Doktorlar, “Sonsuz teşekkürler” yazarken Donk, “Asıl biz size teşekkür ederiz” karşılığını verdi.
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.
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İngiltere'nin Derby County takımı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu ancak Ferdi'nin bonservis bedelini duyan İngilizler geri adım attı.
Galatasaray, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan futbolcuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Selçuk İnan, Nagatomo ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak. Mariano ve Ryan Donk'la ilgili karar ise ligin durumuna göre verilecek.