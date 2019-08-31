Falcao transferinde son dakika!

Fransız basınında, Falcao'nun transferinin tamamlandığı ve yıldız oyuncunun bugün ilerleyen saatlerde ya da yarın İstanbul'a geleceği belirtildi.

Bulut, Instagram'da fotoğrafı emoji ekleyerek paylaşırken, Galatasaraylı futbolseverler bu paylaşımla birlikte Falcao'nun transferinin tamamlandığı yorumunda bulundu.

'FALCAO GALATASARAY'DA'

TRT Spor'un son dakika olarak geçtiği habere göre Galatasaray, Falcao'nun transferini tamamladı. Oyuncunun kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldı. Falcao yarın İstanbul'a gelecek.

Kolombiyalı golcü 1 Eylül Pazar günü İstanbul'a gelecek ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek.