Falcao transferinde Arda Turan detayı

Menajer Ahmet Bulut, Falcao transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Bulut, şöyle konuştu: "Doğal olarak inanılmaz bir ilgi var. Gayet normal, çok büyük bir isim. Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biraz süre gerekiyor. Falcao, Arda Turan ile görüşüp, Galatasaray için bilgi aldı. Bu transfer için daha yolun başındayız. 5-6 güne netleşir." (TRTSPOR)