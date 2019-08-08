Falcao transferinde Arda Turan detayı

Ahmet Bulut, şöyle konuştu: "Doğal olarak inanılmaz bir ilgi var. Gayet normal, çok büyük bir isim. Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biraz süre gerekiyor. Falcao, Arda Turan ile görüşüp, Galatasaray için bilgi aldı. Bu transfer için daha yolun başındayız. 5-6 güne netleşir." (TRTSPOR)
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.
Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.
2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yıldız golcünün yaptığı paylaşıma Fernando Muslera ve Ryan Donk cevap verdi, Abdurrahim Albayrak da bu yorumların ardından Falcao’yu takibe aldı.
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi biten eski yıldızı Martin Skrtel’e haber gönderdi.
Fernando Reges’in satılmasının ardından 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, Chelseali Bakayoko’nun ardından Arsenal’in Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny’yi gündemine aldı.
2015 yılında Galatasaray’a transfer olan fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkartılamayan Kevin Grosskreutz, Alman basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.