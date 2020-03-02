Falcao Süper Lig'in dakika başına gol ortalaması en iyi oyuncu

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında iki gol atan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao böylece Süper Lig'de 12. maçında 8. golünü attı. Toplamda 766 dakika sahada kalan Falcao, görev yaptığı her 96 dakika bir gol attı ve bu alanda en başarılı oyuncu oldu.

Galatasaray'ın 24.haftada Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta iki gol atan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao böylece Süper Lig'de 12. maçında 8. golünü attı. Bir maçta son anlarda oyuna dahil olan ve toplamda 766 dakika sahada kalan Falcao, görev yaptığı her 96 dakika bir gol attı ve bu alanda en başarılı oyuncu oldu.

Sörloth 108 dakikada bir, Vedat Muriç 153 dakikada bir gol atıyor

Ligin en golcü oyuncusu Trabzonsporlu Sörloth, 2051 dakikada 19 golle 108 dakikada bir değerine ulaşırken Falcao'dan sonra 104 dakikada bir gol atan Stancu geliyor. Vedat Muriç ise her 153 dakikada bir gol ortalamasına ulaştı.

Falcao 96 dakikada 1 gol

Stancu 104 dakikada 1 gol

Sörloth 108 dakikada 1 gol

Umut Nayir 108 dakikada 1 gol

Papiss Cisse 116 dakikada 1 gol

Burak Yılmaz 152 dakikada 1 gol

Vedat Muriç 153 dakikada 1 gol

(Fanatik)