Falcao sakatlığıyla ilgili ilk kez konuştu: İyileşiyorum

AKŞAM

CİM-BOM, Real Madrid maçı için İspanya’da bulunurken Aslan’ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao da İspanya’daki doktoruna gitti.

İspanya’da El Chiringuito’nun sorusunu yanıtlayan Radamel Falcao, “Sakatlığım iyiye gidiyor, iyileşiyorum” açıklamasında bulundu. Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları Real Madrid maçına da değinen Falcao, “Bu maçı dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz” ifadesini kullandı.

Paris Saint Germain maçında sakatlanan 33 yaşındaki futbolcu, daha sonraki 5 resmi karşılaşmada forma giyememişti. Real Madrid ve Gaziantepspor mücadelelerinde de kesin olarak yok. Bundan sonraki süreçte tam olarak hazır olup ne zaman sahalara döneceği ise bilinmiyor. Onun yokluğunda sezon başında yedek olarak alınan Andone forma giyecek. Rumen forvet, Falcao’nun sakatlığı sonrasında neredeyse bütün maçlarda oynadı!