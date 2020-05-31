Falcao rahat eder

Kolombiya basını, Galatasaray'ın Atletico Madrid'in sağ beki Arias'ı kiralaması halinde Falcao'nun yalnızlıktan kurtulacağını yazdı.

AKŞAM

Kolombiya’da yayın yapan “antena2.com” sitesi, “Falcao, vatandaşını dört gözle bekliyor” satırlarına imza attı.

KRALLAR ÖLMEZ

Öte yandan Kolombiyalı eski futbolcu Luis Gabriel Rey; Asprilla ve Falcao kıyaslaması yaparken, tercihini Falcao’dan yana kullandı. “Asprilla daha güler yüzlü, daha eğlenceli. Falcao çok ciddi ve hâlâ bir kral. Benim tercihim Falcao” şeklinde konuştu.

PEDRO TEKLİFİ

Portekiz basını, Galatasaray’ın Famalicao’nun 21 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Pedro Gonçalves’i istediğini yazdı. Hatta oyuncuyla birkaç hafta önce bir görüşme gerçekleştiği iddia edildi.