Falcao paylaşılamıyor

AKŞAM
SUUDİ Arabistan basınından Al Watan Gazetesi’nin, “Falcao Al Hilal ile anlaştı” haberinin ardından Katar basını, Kolombiyalı yıldızın son anda Al Hilal’e gitmekten vazgeçtiğini ve Katar’da Al Sadd forması giyeceğini yazdı. İddialara göre Katar ekibi, Galatasaray’a yüklü bir bonservis ödeyecek ayrıca 2 yıl için Falcao’ya 12 milyon euro maaş verecek.
ONUN İÇİN İYİ SEÇENEK
Kolombiya futbolunun unutulmaz isimlerinden Faustino Asprilla da Falcao’nun Katar’a gitme ihtimaline karşı, “Falcao Katar’ın Al Sadd takımı ile anlaştıysa, futbol oynamak için Arap Yarımadası’na gitmek istiyorsa bu iyi bir seçenektir. Bunun uluslararası kariyerini etkileyeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle milli takım seviyesinde kalacaktır” yorumunu yaptı.
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