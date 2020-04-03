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aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 08:00
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 08:12

Falcao paylaşılamıyor

Falcao paylaşılamıyor

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Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.

AKŞAM

SUUDİ Arabistan basınından Al Watan Gazetesi’nin, “Falcao Al Hilal ile anlaştı” haberinin ardından Katar basını, Kolombiyalı yıldızın son anda Al Hilal’e gitmekten vazgeçtiğini ve Katar’da Al Sadd forması giyeceğini yazdı. İddialara göre Katar ekibi, Galatasaray’a yüklü bir bonservis ödeyecek ayrıca 2 yıl için Falcao’ya 12 milyon euro maaş verecek. 

ONUN İÇİN İYİ SEÇENEK 

Kolombiya futbolunun unutulmaz isimlerinden Faustino Asprilla da Falcao’nun Katar’a gitme ihtimaline karşı, “Falcao Katar’ın Al Sadd takımı ile anlaştıysa, futbol oynamak için Arap Yarımadası’na gitmek istiyorsa bu iyi bir seçenektir. Bunun uluslararası kariyerini etkileyeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle milli takım seviyesinde kalacaktır” yorumunu yaptı.

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Falcao paylaşılamıyor
Falcao paylaşılamıyor

Falcao paylaşılamıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.

Sol şeride Ramirez
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