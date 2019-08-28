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  3. Galatasaray Falcao'yu bitiremezse Fatih Terim'in istediği Abdoulay Diaby'yi transfer edecek

Galatasaray Falcao'yu bitiremezse Fatih Terim'in istediği Abdoulay Diaby'yi transfer edecek

Galatasaray Falcao'yu bitiremezse Fatih Terim'in istediği Abdoulay Diaby'yi transfer edecek

Sarı-Kırmızılılar bir yandan Fransız kulübü Monaco’yu Falcao için iknaya çalışırken, diğer yandan da teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Sporting Lizbon’la forvetin her bölgesinde oynayabilen Abdoulay Diaby için görüşmelere başladı.

Cim-Bom’un 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız oyuncu için Sporting Lizbon kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve cevap beklediği ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberlerde Sarı-Kırmızılı kurmayların oyuncunun menajeriyle de bir araya geldiği ve şartlarını sorduğu belirtildi. Geçen sezon 44 karşılaşmaya çıkan Diaby, 7 gol 8 asistlik bir performans sergilemişti. Bu sezon ise 3 maçta 105 dakika oynadı ama gol ve asist katkısı veremedi.

(Star)

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