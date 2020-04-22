Falcao maaşında indirime gidip Galatasaray'da kalacak

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, kulüplerin kendisini istemesinin hoş olduğunu ancak İstanbul'da çok mutlu bir şekilde yaşadığını kaydetti.
34 yaşındaki golcü, taraftara borcunu ödemek istediğini ifade ederek ayrılmak gibi bir durumunun olmadığını belirtti.
Falcao, tüm takımla beraber maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu kaydederken, "Bu zor durumda herkes kulübünü düşünmeli. Biz de taşın altına elimizi koymalıyız. Burada mutluyum. Kaldırmamız gereken kupalar var" dediği öğrenildi.
(Sabah)
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.
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