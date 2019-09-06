'Falcao lider'

AKŞAM

"Falcao’ya yeni G.Saray’da başarılar diliyorum. Onu bu şekilde görmek çok güzel. Umarım G.Saray’da başarılı olur. Çalışmalarına devam ediyor. O savaşmayı çok seviyor. Çünkü o gerçek bir lider."

VALDERRAMA’DAN ÖVGÜ

KOLOMBİYA’NIN efsane futbolcusu Carlos Valderrama da Falcao’nun imza töreni ile ilgili konuştu: Falcao için Galatasaray muhteşem bir tören yaptı. Kendisine büyük bir sevgi vardı. Bu onun için önemli çünkü o bir çatlak, taraftarlarla birlikte savaşacaktır.