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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 21:15
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 21:15

Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

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Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı.

Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.

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