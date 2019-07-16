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Falcao ısrarı

Falcao ısrarı

GEÇEN sezonun devre arasında 13 milyon euroya Kasımpaşa’dan transfer edilen Diagne’den beklediği performansı alamayan Cim-Bom, santrfor bölgesini önemli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. İşte Galatasaray’ın son transfer haberleri…

AKŞAM

GEÇEN sezonun devre arasında 13 milyon euroya Kasımpaşa’dan transfer edilen Diagne’den beklediği performansı alamayan Cim-Bom, santrfor bölgesini önemli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.  Yabancı basın, Galatasaray’ın Monacolu Falcao ile görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi

NAINGGOLAN İTİRAF ETTİ

INTER’DE kadro dışı kalan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, “Antonio Conte’nin gözüne girmek ve Inter’de kalmak için daha çok çalışacağım. Galatasaray ve bazı Çin kulüplerinden teklifler geldi ancak ayrılmayı düşünmüyorum” dedi.

JOSEF HAMLESi

GALATASARAY, F. Bahçe’den Al-Ahli’ye transfer olan orta saha oyuncusu Josef için temaslarını sürdürüyor. Arap basınında çıkan haberlere göre; 2021’e kadar mukavelesi bulunan 30 yaşındaki yıldız için herhangi bir kiralama bedeli talep edilmeyeceği belirtildi.

iLGiNÇ HAMLE

SEVİLLA, Fernando’nun ardından orta sahaya bir takviye daha yaptı. İspanyol ekibi, Porto’dan Torres’i kadrosuna kattığını açıkladı. 24 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Sevilla, G.Saray’ın da istediği Banega konusunda ise henüz kararını vermedi.

DENİZ SEYAHATİ

GALATASARAY’DA İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın bu hafta Deniz Türüç’ün transferini bitirmek için Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geleceği bildirildi. Yıldız orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de devrede...

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