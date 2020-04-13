Falcao indirimi kabul etti

Futbolred.com sitesinin haberine göre; Galatasaray Yönetimi, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrasında takımda yüksek ücret alanların maaşında kesintiye gitmeyi planladı. Kadroda en fazla kazanan isim, Kolombiyalı golcü Falcao...

AKŞAM

34 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon euro da bonus hakkı bulunuyor. Habere göre, Falcao, toplam alacağı rakamdan 1.5 milyon dolar kesinti yapılmasına “Olur” cevabını verdi.

3 FUTBOLCU SIRADA

Galatasaray’da yıllık 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli, Falcao’dan sonra takımda en fazla gelir elde eden 2. isim. Feghouli’nin de ayrıca bonusları var. Cezayirli yıldızı yaklaşık 3.5 milyon euroyla Muslera ve 3.3 milyon euroyla Belhanda takip ediyor. Bu 3 futbolcudan da indirim yapmaları istenecek.