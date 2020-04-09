Falcao Galatasaray'da kalmayı düşünüyor

G.Saraylı Radamel Falcao, son dönemde adı transfer haberlerinde en çok yer alan futbolcu oldu. Arap basınında çıkan haberlerde Kolombiyalı santrforla başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda Körfez ülkesi kulübünün ilgilendiği ileri sürüldü. Birbiri ardına ortaya atılan bu iddialara karşın Falcao’nun Galatasaray’dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle haftalarca forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımda kalıp çok daha iyi performans göstermeyi hedeflediği ifade edildi.
Ailesi ile İstanbul’da çok mutlu olan Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada, Kolombiya ya da Fransa’ya gitmek gibi bir talepte bulunmadı. Transferi tüm dünyada büyük yankı yaratan 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı.
(Hürriyet)
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.
Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.
Beşiktaş, genç teknik adamın gelişinden sonra ofansif açıdan daha etkili bir takım oldu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Onyekuru flaş sözler söyledi. Oyekuru, “Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim, ancak beni arayıp başka bir kulüp bulduklarını söylediler. Monaco'ya gitmek benim kararım değildi. Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım” ifadelerini kullandı.
UEFA'nın koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı belirtildi.
Başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden çok sayıda kulübün ilgilendiği Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle bu sezon yeterince faydalı olamadığı Galatasaray'da kalıp, gelecek sezon daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.