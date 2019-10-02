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  3. Falcao: Doğru yolda olduğumuzun sinyalini verdik

Falcao: Doğru yolda olduğumuzun sinyalini verdik

Falcao: Doğru yolda olduğumuzun sinyalini verdik

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Paris Saint Germain'e 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Radamel Falcao, "Maçta 94 dakika inanılmaz bir Galatasaray taraftarı seyrettik. Onlara teşekkür ediyorum. Bazı düştüğümüz anlarda bizi tekrardan kaldırdılar." dedi.

Galatasaray'ın oyunu hakkında konuşan Falcao "Maçın her dakikasında istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Yeni bir takımız ama doğru yoldayız. Her geçen gün daha iyi olacağız, bunun sinyalini verdik." ifadelerini kullandı.

Falcao ayrıca "Sahadaki bütün forvetler elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Takım olarak bazı eksiklerimiz ve hatalarımzı oldu. Analizler yaparak, bunları da telafi edeceğiz. Son pasları biraz daha iyi kullanabilseydik, buradan değişik bir skorla ayrılabilirdik. Ancak dediğim gibi yeni bir oyuncu grubu ve ilerleyen günlerde daha iyi olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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