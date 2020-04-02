Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi

AKŞAM
Suudi Arabistan gazetelerinden Al Watan’ın dün ortaya attığı iddia, Arap basınında geniş yankı buldu. Haberde daha önce Galatasaray’dan satın alınan ve bu sezon sonunda mukavelesi biten golcü Bafetimbi Gomis’in sözleşme yenilememesi üzerine Al Hilal yönetiminin Radamel Falcao ile temasa geçtiği belirtildi. Suudi ekibinin yapılan görüşmelerde Falcao’dan olumlu yanıt aldığı, önümüzdeki sezon oyun lideri olarak Kolombiyalı yıldızı belirlediği vurgulandı.
YERİNE BALOTELLI GELECEK
Radamel Falcao ile bu konuda yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındığı ve Al Hilal’e ‘Evet’ dediği belirtilen haberde, Falcao’nun yerine G.Saray’ın Balotelli’yi getirmek için şimdiden görüşmeler yaptığı da öne sürüldü. G.Saray yönetiminin de bu transfer için Al Hilal kulübüne ‘Olur’ verdiği belirtilen haberde isyankar golcü Balotelli’nin G.Saray’a imza atması halinde transferin karşılıklı anlayış içinde noktalanacağı da vurgulandı.
14 MAÇTA 9 GOL, 1 ASİST
Sezon sonunda Al Hilal’den ayrılmak isteyen Gomis’in ise İstanbul’a dönme ihtimali bulunduğu belirtildi. Al Watan gazetesi Suudi Ligi’nin askıya alınmasından önce 51 puanla lider durumda bulunan takımın bu şekilde daha güçlü bir şekilde geri döneceği de iddia edildi. Falcao bu sezon başında bonservis bedeli olmadan transfer olduğu Sarı-Kırmızılı takımda yaşadığı uzun sakatlığın ardından gollerini sıralamaya başladı. Kolombiyalı oyuncu ligde Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 9 gol atıp, 1 de asist yaptı.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
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