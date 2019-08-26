Facebook, ırkçılık tartışmaları sebebiyle Manchester United yetkilileriyle bir araya geliyor

Küresel çapta 2.41 milyar aktif kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Facebook, İngiltere'deki ırkçılık tartışmaları konusunda adım atmaya hazırlanıyor.
İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Facebook, yıldız futbolcular Paul Pogba ve Marcus Rashford'a yönelik sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirilen ırkçı saldırılar konusunda Manchester United yetkilileri ile görüşmeye hazırlanıyor.
Halihazırda bir diğer sosyal medya platformu Twitter'ın yetkilileri ile bir görüşme ayarlayan Manchester United'ın, Facebook yetkilileri ile de görüşerek internet üzerinden yapılan ırkçılıklara proaktif çözümler üretme amacında olduğu belirtiliyor.
Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, 'Falcao'yu isterim ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayım' diyen teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden Moussa Konate'nin transfer edilmesini istedi.
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.
Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.
Konyaspor maçında 10 dakika sahada kalan Selçuk İnan büyük bir tepki topladı.
Konyaspor maçının son anlarında Fatih Terim, taraftarların yuhaladığı Mbaye Diagne'ye sahip çıktı.
ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.
Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Radamel Falcao, transferi bu hafta bitiyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların aylardır yolunu gözlediği Kolombiyalı golcü, cuma günü İstanbul’a ayak basacak.