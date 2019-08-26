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  • Facebook, ırkçılık tartışmaları sebebiyle Manchester United yetkilileriyle bir araya geliyor
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:55
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:59

Facebook, ırkçılık tartışmaları sebebiyle Manchester United yetkilileriyle bir araya geliyor

Facebook, ırkçılık tartışmaları sebebiyle Manchester United yetkilileriyle bir araya geliyor

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Sosyal medya platformu Facebook, Manchester United'ın yıldız futbolcuları Paul Pogba ve Marcus Rashford'a yönelik ırkçılık tartışmaları konusunda kulüp yetkilileri ile bir araya gelecek.

Küresel çapta 2.41 milyar aktif kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Facebook, İngiltere'deki ırkçılık tartışmaları konusunda adım atmaya hazırlanıyor.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Facebook, yıldız futbolcular Paul Pogba ve Marcus Rashford'a yönelik sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirilen ırkçı saldırılar konusunda Manchester United yetkilileri ile görüşmeye hazırlanıyor.

Halihazırda bir diğer sosyal medya platformu Twitter'ın yetkilileri ile bir görüşme ayarlayan Manchester United'ın, Facebook yetkilileri ile de görüşerek internet üzerinden yapılan ırkçılıklara proaktif çözümler üretme amacında olduğu belirtiliyor.

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