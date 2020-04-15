Fabri'den Beşiktaş itirafı: Ağladım...

Beşiktaş'ta Karius'un ayrılmasından sonra kaleci adayları arasında ilk sırada gösterilen Fabri yönetimden gelecek olan cevaba odaklandı.
Fabri'nin yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İspanyol eldivenin, "Kulübümle anlaşın yeter. Para konusu benim için hiç önemli değil. Beşiktaş'tan ayrılırken üzüntüden ağladığımı herkes biliyor" dediği öğrenildi.
GURUR VERECEK
Yeniden bu formayı giymenin kendisine gurur vereceğini söylediği öğrenilen Fabri'nin "Taraftarı ve arkadaşlarımı çok özledim" dediği öne sürüldü.
(Takvim)
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tüm hızıyla sürerken kiralıktan dönecek olan Mbaye Diagne ve Ryan Babel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da menajerine ‘kendinize kulüp bulun' talimatı verdi.
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Genç oyunculara yönelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 32 yaşındaki Pedro'yu veto etti. Deneyimli hoca kanat transferi için Trezeguet'i istedi.
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.
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