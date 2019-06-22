Fabri gelebilir

AKŞAM

İngiliz basını, İspanyol kalecinin bonservissiz bir şekilde ayrılacağını ve yeni adresinin Türkiye olacağını aktarıyor. Fabri için eski takımı Beşiktaş ve F.Bahçe pusuda.

LiVERPOOL’DAN DORUKHAN’A VETO

LİVERPOOL, bu sezonun kadrosuna sadece yedek kaleci Mingolet’nin ayrılması halinde ekleme yapacak. Dorukhan’la ilgilendiği iddia edilen Liverpool, eldekileri koruyacak. Ada basınındaki haberlerde, Liverpool yöneticilerinin, kaleci transferi dışındaki haberleri yalanladığı görülüyor.

ADRIANO UZATABİLİR

BEŞİKTAŞ’IN sol beki Adriano, Sao Paulo ile anlaşamadı. Brezilya ekibi, 34 yaşındaki sol bekin taleplerini karşılayamıyor. Adriano ve Beşiktaş tekrar masaya oturacak. Tarafl arın, 1+1 yıllık mukavelede uzlaşması bekleniyor.