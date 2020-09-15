Fabiano Leismann resmen Denizlispor'da

Geçen sezon Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı 28 yaşındaki sağ bek Leismann'ın transferi dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Yavuz Cinkaya, deneyimli oyuncuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Cinkaya, şöyle konuştu:
"Fabiano'yu renklerimize 2 yıllığına bağladık. Kendisi merkezi defans, stoper ve sağ bek oyuncusu. Kendisi hızlı bir oyuncu ve takımımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah camiamıza hayırlı olur ve güzel başarılara imza atarız."
Cinkaya, takıma orta saha, kanat ve forvet mevkilerinde 3 yabancı oyuncu daha transfer etmek istediklerini belirtti.
Leismann ise Brezilya'da büyük takımlarda oynama fırsatının olduğunu ve geçen yıl Avrupa'da ilk deneyimini yaşadığını anlattı.
Takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Leismann, "Çünkü buraya gelirken yeni bir adım atmak, güzel şeyler deneyimlemek istedim. Umarım kendi futbolumu da takım arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yansıtabilirim. Bu adımı atmadan önce Türkiye'de oynayan takım arkadaşlarıma sordum. Sonrasında bu kararı alırken hocamızın benle konuşması, ilgilenmesi, Türkiye ve Denizlispor'u anlatması kararımı çok etkiledi." ifadelerini kullandı.
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