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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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'F1'rtına seyircili kopacak

'F1'rtına seyircili kopacak

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AKŞAM
Tolga Özkan

Kasım ayında İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 İstanbul GP'yi 100 bin seyirci sosyal mesafe kurallarına uyarak izleyebilecek. Hız limiti ise en az 30 TL!

Intercity İstanbul Park Yönetimi, 2020 Türkiye GP’sinin kısıtlı sayıda seyircili yapılacağını duyurdu ve 2020 Türkiye GP için bilet fiyatlarını açıkladı. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yaptığı açıklamada, “Dünyanın birçok yerinde yarışlar yapılamıyor. Avrupa’da birkaç haftadır yarışlar yapılıyor ancak seyircili yapılamadı. Bizden önce Mugello, Portekiz ve Rusya seyircili yarışlar yapılacak. Biz de bu ülkelerden birisi olacağız” ifadelerini kullandı. 220 bin seyirci kapasiteli İstanbul Park Pisti’ne 13-14 ve 15 Kasım’da yapılacak yarışta günlük 100 bin kişinin alınacağını söyleyen Vural Ak bilet fiyatları hakkında da şu bilgileri verdi:

DEVLETİMİZ DESTEK VERDİ

Formula 1 bilet fiyatlarında belli standartlar var. Ancak Intercity olarak buradan maddi avantaj kazanma peşinde değiliz. Devletimizin desteği bizi bu konuda teşvik etti. Intercity’nin 30. yılı şerefine bilet fiyatlarını günlük 30 TL olarak ilan ediyoruz. Açık alan bilet fiyatı 3 gün toplam 90 TL olacak.

BAŞKAN’IN BÜYÜK ÇABALARI OLDU 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1’in Türkiye’ye dönüşü konusunda önemli çalışmalarda bulundu. Motor sporlarıyla ilgilenen herkes, F1’in yeniden Türkiye’de düzenlenmesi konusunda Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

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