F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı

Formula 1 takımı Haas, korona virüs sebebiyle oluşan kötü ekonomi dolayısıyla çalışanlarının maaşını düşürme kararı aldı. Formula 1’in internet sitesindeki habere göre Haas, çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise bir kısım kesintiye gidecek.
Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Avustralya, Vietnam, Bahreyn, İspanya, Çin, Hollanda, Kanada ve Azerbaycan’daki etaplar ertelenmiş, Monaco’daki yarış da ise iptal kararı alınmıştı.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Charles Aranguiz'i listesine aldı. Cimbom, Şilili futbolcunun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçecek.
Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği iddia edildi.
İtalyan devi Roma, Fenerbahçe'nin ocak ayında 'harcama limiti' nedeniyle transfer edemediği Juan Jesus'u satış listesine koydu. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper için bir kez daha devreye girecek.