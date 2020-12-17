Evinde bileği bükülmeyen Yeni Malatya'da hedef seriyi sürdürmek

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Seyircisinin önünde 5 maçta 11 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.
İç saha puan cetvelinde 7'nci sırada yer alarak evinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında ise iç saha başarısının uzağında kaldı. Deplasmanda sadece Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti bulunan Malatya temsilcisi, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 5 puanla dış saha puan cetvelinde 15. sırada yer aldı.
Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Malatya ekibi sahasında gösterdiği performansla Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Galatasaray'ın ardından bir maç eksikle averajla 7. sırada yer aldı.
Bu sezon sahasında henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-siyahlılar, ligin 13. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
HAKKI ÇELİKEL: "ÜST SIRALARI ZORLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA'ya yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası maçında Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 farklı mağlup etmelerinin takımı moral verdiğini anlatan Çelikel, hem kupada hem de ligde emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.
Çelikel, şu an cumartesi günü sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçına odaklandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyoruz. Zorlu bir karşılaşma olacak ancak bu maçtan da 3 puan hedefliyoruz. Bu sezon sahamızda başarılı bir grafik çiziyoruz bunu Kasımpaşa maçında da sürdürmek istiyoruz. Kasımpaşa maçını da kazanıp yenilmezlik serimizi inşallah sürdüreceğiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Bunu başaracak güç ve kapasitedeyiz. Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Yeni Malatyaspor'u daha başarılı pozisyona getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de maçlarda aldığımız sonuçlarda görüyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Her geçen gün daha iyi oynayan bir Yeni Malatyaspor izlettireceğiz.
Bayer Leverkusen, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ı gündemine aldı.
DETAY
• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.
• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.
• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
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