Everton'ın yükselişi, Arsenal'ın çöküşü devam etti

Premier League'in 14. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.
Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü.
Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.
Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti.
Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor.
Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
TFF, bir üst klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksiklerin takıma katılmasıyla daha üretken olduklarını belirtti.