Everton'ın Onyekuru için istediği bonservis bedeli belli oldu

Galayasaray geçen yaz 800 bin Euro'ya kiraladığı Onyekuru için Everton'a 2 milyon Euro ödemeye ve oyuncunun 1.2 milyon Euro'luk maliyetini de üstlenmeye hazır.

İtalya'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddeden Everton, Onyekuru'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.

Valencia, Sevilla, Real Betis ve Espanyol'un ilgisi sürüyor ancak masaya 20 milyon Euro ile oturan yok. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılı yetkililer, "Onyekuru'yu 1 sene daha bize kiralayın. Süper Lig gibi Şampiyonlar Ligi'nde de gollerini atarsa seneye en az 25 milyon Euro'ya satarsınız" diyerek Everton'u ikna etmeye çalışıyor.

Fulham'ın küme düşmesiyle boşa çıkan Babel'i bonservis bedeli ödemeden transfer eden Galatasaray'a benzer bir fırsat da İtalya'dan çıktı. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Serie B'demücadele edecek olan Empoli'nin futbolcuları Ismael Bennacer (21) ve Hamed Junior Traore'ye (19) talip oldu. Cimbom, bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katıp hem yaşlanan orta sahayı (Fernando, Donk, Selçuk) gençleştirmeyi hem de Ndiaye'den oluşan boşluğu doldurmayıamaçlıyor. FFP engeli nedeniyle Galatasaray bu transferi kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Yönetimin, piyasa değerleri 10'ar milyon Euro civarında olan Bennacer ve Traore'nin opsiyonunu makul bir seviyeye çekmek için çabaladığı gelen bilgiler arasında.

(Sabah)