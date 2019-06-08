Everton'a 2 milyon

AKŞAM

FOOTBALL Insider adlı internet sitesinin Onyekuru’ya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre G.Saray, çalışma iznini henüz alamayan yıldız futbolcu için 2 milyon 250 bin euroluk yeni bir teklif sundu. Haberde Everton kulübünün ise geçtiğimiz yaz 800 bin euro karşılığında Cim Bom’a kiraladıkları Nijeryalının geleceği hakkında acele bir karar vermek istemedikleri kaydedildi. Bu sezon Aslan’la çıktığı 44 maçta 16 kez fi leleri havalandıran ve 6 asist kaydeden Onyekuru, 22’nci lig şampiyonluğunun kazanılmasında en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.

CAICEDO İDDİASI

GALATASARAY’IN ilgi alanında olan bir başka oyuncu da Ekvatorlu golcü Felipe Caicedo. Geçen sezon Lazio formasıyla Seri A’da 28 maçta 8 gol ve 2 asisti bulunan Caicedo, Diagne’nin yerine düşünülüyor. 30 yaşındaki golcünün kulübü ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEKLEMEDE DURUYOR!

SARI-Kırmızılı idareciler, 5 milyon euro imza parası, 4 milyon euro garanti ücretle 4 yıllık sözleşme isteyen Brahimi’nin taleplerini yüksek buldu. Brahimi için yapılan görüşmelerde fi yat soran sarı-Kırmızılı idarecilerin bu transferde şimdilik beklemeye geçtiği, indirim yapılması halinde ise görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.

EVER BENEGA KALACAK

G.SARAY’IN transfer etmek istediği Ever Banega konusunda Sevilla sportif direktörü Monchi’den dikkat çeken bir açıklama geldi: Banega, Sevilla’da olmaktan dolayı mutlu. Son zamanlarda kafası karıştı ama teknik direktör Lopetegui ile çalışacak olmaktan memnun. Kısa zamanda onun için bir ayrılık görmüyorum.