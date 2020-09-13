Everton, Tottenham'ı 8 yıl sonra devirdi

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle kazanan Everton, yeni sezona 3 puanla başladı.
Mavi-beyazlı ekip, ligde Aralık 2012'den beri yenemediği Tottenham karşısında 15 maç sonra galip geldi.
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
Öte yandan, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City, deplasmanda West Bromwich Albion'u 3-0 yendi.
Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlayan İspanya'nın Real Betis Kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) kayıt ettiremediği İspanyol futbolcuyu oynatabilmek için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvuracağı bildirildi.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Everton, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Süper Lig'in ilk haftasında borçları sebebiyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa karşısında 1-0 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 2-1 kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.