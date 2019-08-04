Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a mesaj

Premier Lig takımlarından Everton'ın teknik direktörü Marco Silva, Juventus'tan transfer ettikleri Moise Kean'in imza töreninde konuştu.

Portekizli teknik adam, ''Bir forvet transferi yapmak bu sene bizim en büyük önceliğimizdi. Moise güçlü, hızlı ve çok yetenekli bir futbolcu. Ayrıca henüz 19 yaşında. Büyük bir kulüpte oynuyordu. Şimdi başka bir büyük kulübe geldi. Bu kulübün başarısı için savaşacak.'' sözlerini kullandı.

Silva, bu açıklamalarıyla birlikte Cenk Tosun'u kadroda düşünmediğini bir kez daha belirtmiş oldu.

''CENK, ÖNCELİĞİM SEN DEĞİLSİN''

İngiliz gazeteci Danny Mills, Marco Silva ve Cenk Tosun arasındaki konuşmayı paylaşmıştı. Mills, Silva'nın Cenk'e şu sözleri söylediğini belirtmişti;

''Bak, durumumuz bu. Sana dürüst olacağım. İlk tercihim sen değilsin, ikinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu halden memnunsan ve sıkı antrenman yapacaksan benim için problem olmaz. Kalırsan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen de ayrılabilirsin.''

(Sporx)