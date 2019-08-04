Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a mesaj

Portekizli teknik adam, ''Bir forvet transferi yapmak bu sene bizim en büyük önceliğimizdi. Moise güçlü, hızlı ve çok yetenekli bir futbolcu. Ayrıca henüz 19 yaşında. Büyük bir kulüpte oynuyordu. Şimdi başka bir büyük kulübe geldi. Bu kulübün başarısı için savaşacak.'' sözlerini kullandı.
Silva, bu açıklamalarıyla birlikte Cenk Tosun'u kadroda düşünmediğini bir kez daha belirtmiş oldu.
''CENK, ÖNCELİĞİM SEN DEĞİLSİN''
İngiliz gazeteci Danny Mills, Marco Silva ve Cenk Tosun arasındaki konuşmayı paylaşmıştı. Mills, Silva'nın Cenk'e şu sözleri söylediğini belirtmişti;
''Bak, durumumuz bu. Sana dürüst olacağım. İlk tercihim sen değilsin, ikinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu halden memnunsan ve sıkı antrenman yapacaksan benim için problem olmaz. Kalırsan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen de ayrılabilirsin.''
(Sporx)
Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...
Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.