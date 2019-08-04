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aksam.com.tr
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 15:06
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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 15:06

Everton, Juventus'tan Moise Kean'i renklerine bağladı

Everton, Juventus'tan Moise Kean'i renklerine bağladı

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İngiltere Premier Lig ekibi Everton, İtalyan forvet Moise Kean'i Juventus'tan transfer etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, 19 yaşındaki Kean'i alarak hücum hattını zenginleştirdi.     

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Everton ile Juventus, Fildişi Sahili asıllı İtalyan milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Kean ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.     

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Juventus'ta başlayan Kean'in bonservis bedeli açıklanmadı ancak İngiliz basını, transferin 32 milyon avroya gerçekleştiğini ileri sürdü.

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