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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:58 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:12

Everton geri adım attı! Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi

Everton geri adım attı! Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi

Henry Onyekuru’yu bonservisiyle vermek isteyen Everton’dan geri adım! Premier lig ekibi, Fatih Terim’in gelecek sezon yeniden takımda görmek istediği yıldız futbolcu için Galatasaray’a ‘gelin görüşelim’ mesajı gönderdi.

Yeni sezona 3 kulvarda başarı hedefi koyan G.Saray'da transfer harekatı sürüyor. Kazanılan 22. şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Henry Onyekuru’yu ilk hedef olarak belirleyen Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek Nijeryalı oyuncu için Everton’la masaya oturacak. Terim’in performansından memnun olduğu Henry için İngiliz ekibine bir yıl daha kiralama teklifinde bulunacak.

EVERTON GERİ ADIM ATTI

GALATASARAY’IN Ada çıkarmasındaki en önemli etken ise Everton’ın Henry Onyekuru’yu yeniden Sarı-Kırmızılılar’a kiralanmasına sıcak bakması… Lig sonunda işi yokuşa süren İngiliz ekibi, oyuncunun Galatasaray’daki gelişimi ve İstanbul’da mutlu olmasının ardından geri adım attı. Everton yetkililerinin, Galatasaray’a haber göndererek 'gelin görüşelim' dediği öğrenildi. Yönetim de gelen bu haber sonrasında transferi bitirmek için harekete geçti.

(Güneş)

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