Everton Chelsea'yi tek golle devirdi

Premier Lig'in 12. hafta maçında Everton, Goodison Park'ta Chelsea'yi konuk etti.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Gylfi Sigurdsson'un ayağından bulduğu penaltı golüyle 1-0 öne geçen Everton maçın sonuna dek skoru korudu ve tek golle kazanmayı bildi.
Everton, Chelsea'yi 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırırken puanını 20'ye çıkardı. 9 maç sonra Premier Lig'de yenilgi gören Chelsea ise 22 puanda kaldı. Ligde ikinci yenilgisini alan Chelsea, ilk mağlubiyetini ikinci haftada Liverpool karşısında almıştı.
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