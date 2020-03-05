Everton, Cenk Tosun'un takıma döndüğünü duyurdu

Everton, Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlanan Cenk Tosun'un takıma döndüğünü ve önümüzdeki hafta ameliyat edileceğini açıkladı.

Crystal Palace antrenmanında sakatlanan Cenk Tosun, kulübü Everton'a döndü. Ara transfer döneminde Palace'a kiralanan milli futbolcu, antrenmanda dizinden sakatlandı. Yaklaşık 7 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı duyurulan 28 yaşındaki forvet, kulübü Everton'a döndü. Liverpool ekibi, milli golcünün durumuyla ilgili olarak "Diz çapraz bağlarından sakatlanan Cenk Tosun gelecek hafta ameliyat edilecektir" açıklamasını yaptı.



Oyuncu ameliyat sonrası Everton sağlık ekibi kontrolünde tedavisini sürdürecek.

�� | An injury update on @CenkTosun_. Speedy recovery, Cenk! �� — Everton (@Everton) March 5, 2020

CENK TOSUN’DAN AÇIKLAMA

“Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın.”