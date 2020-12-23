Everton Cenk Tosun'u Feyenoord'a kiralıyor

Premier Lig'de forma giyen Milli oyuncu Cenk Tosun'un talipleri artıyor. Son olarak Feyenoord golcü oyuncu Cenk Tosun için Everton'a kiralama teklifinde bulundu.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Sezon sonunda oynanacak Avrupa Şampiyonası için düzenli oynama planı olan Cenk Tosun'un da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Cenk Tosun sakatlığının ardından Everton takımında ilk 11'de forma şansı bulamazken 4 maça sonradan dahil olmuştu.
ADVOCAAT’IN TAKIMI 13 MAÇTA 26 GOL ATTI
Hollanda Eredivisie'de 4.sırada bulunan Feyenoord takımı 13 maçta 26 gol attı. Advocaat yönetimindeki Feyenoord'da bir başka milli oyuncu Orkun Kökçü de forma giyiyor.
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Everton'da forma şansı bulamayan ve adı bir süre Beşiktaş'la da anılan Cenk Tosun için Feyenoord da devreye girdi. Hollanda ekibi, Everton'a kiralama teklifinde bulunurken milli futbolcumuz da bu teklife sıcak bakıyor.
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