Everton Cenk Tosun'u Feyenoord'a kiralıyor

SPOR GÜNDEMİ

Lille'e bir Türk daha geliyor! Lille'e bir Türk daha geliyor! Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...

Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası... Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası... Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.

Maçın ardından olay sözler! 'G.Saray'ın oyuncusu olamaz' Maçın ardından olay sözler! 'G.Saray'ın oyuncusu olamaz' Spor yazarları, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını köşelerinde değerlendirdi.

Cenk Tosun bombası! Bu kez işlem tamam Cenk Tosun bombası! Bu kez işlem tamam Everton'da forma şansı bulamayan ve adı bir süre Beşiktaş'la da anılan Cenk Tosun için Feyenoord da devreye girdi. Hollanda ekibi, Everton'a kiralama teklifinde bulunurken milli futbolcumuz da bu teklife sıcak bakıyor.

Maçın ardından olay açıklama! 'Arda Turan yavaş yavaş' Maçın ardından olay açıklama! 'Arda Turan yavaş yavaş' Galatasaray'ın dün akşam Göztepe'yi 3-1 1mağlup ettiği karşılaşmada tecrübeli futbolcu Arda Turan, gösterdiği performansla damga vurmayı başardı. İşte detaylar...