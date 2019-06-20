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  3. Ever Banega adım adım Galatasaray'a geliyor

Ever Banega adım adım Galatasaray'a geliyor

Ever Banega adım adım Galatasaray'a geliyor

Cim-Bom, prensipte anlaştığı 30 yaşındaki Tangocu için İspanyol kulübüne 4 milyon euro önerdi. Sevilla’dan onay çıkarsa Ever Banega yıllık 3.2 milyon euroya 2+1 yıllık imza atacak.

Galatasaray'ın transferdeki en büyük hedeflerinden biri olan Ever Banega konusunda Sarı-Kırmızılı camiayı umutlandıran olumlu gelişmeler yaşanıyor. Cim-Bom, prensipte anlaştığı 30 yaşındaki İspanyol asıllı Arjantinli orta saha oyuncusu için Sevilla’ya teklifini yapıp beklemeye geçmişti. Benega ise önceki gün transfer konusunda önemli bir adım attı.

ADIM ADIM G.SARAY’A YAKLAŞIYOR

Sevilla ile 2020’ye kadar kontratı olan Tangocu, kulübünün “Ücretini düşür, sözleşmeni 1 yıl daha uzatalım” şeklindeki önerisini reddetti. İspanyol basını, Arjantinli futbolcunun bu çıkışını “Aslan hamlesi” diye değerlendirirken, Banega’nın adım adım Galatasaray’a yaklaştığı belirtildi. 4 milyon euro önerilen Sevilla’dan onay çıkarsa Ever Banega yıllık 3.2 milyon euroya CimBom’a 2+1 senelik imza atacak.

BELHANDA KALIYOR, YUNUS YOLCU

Transferde şu ana kadar Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray’da Younes Belhanda’ya Suudi Arabistan ekibi Al İttihat’tan ciddi bir teklif geldiği ancak Faslı 10 numaranın bunu kabul etmediği kaydedildi. 2021’e kadar sözleşmesi olan Belhanda geçen sezon 4 gol, 10 asistlik katkı sağlamıştı. Bu arada Cim-Bom’un Yunus Akgün’ü isteyen ve 3 milyon euro teklif eden Lazio ile pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi.

(Star)

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