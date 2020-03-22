AKŞAM
FUTBOL ve spor dünyasının yıldızları, sorumlu federasyonlar, Türkiye’ye zorlu süreci el birliğiyle atlatma çağrısı yaptı, “Lütfen evde kalın” uyarısında bulundu. Kulüpler de sosyal medya hesaplarına, “Evde kal” mesajı koydu.
İşte o çağrılar:
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: “Sevdiklerinizi korumak için evde kalın.”
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve ailesi: “Siz de bizim gibi evde kalın.”
Cenk Tosun: “Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten.”
Lukas Podolski: “G.Antep’ten gelen havuç dilim baklavalarla evdeyim.’’
Umut Nayir: “Yetkililerin ve makamların direktiflerine uyalım.”
Şener Özbayraklı: “Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz!”
Emre Akbaba: Bizde hal böyle ‘Evde kalın.’
Milli tekvandocu Nafia Kuş: “Evde sporunu yap Türkiye.”
Milli atlet Özkan Baltacı: “Evde kal, virüsün yayılmasının önüne geç.”
Milli golbolcü Sevda Altunoluk: “Sağlık için evde kal Türkiye.”
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: “Evinizde kalın, güvende kalın.”
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kendisinin ve sevgilisinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının duyurulmasından sonra kendilerine destek veren spor camiasına teşekkür etti.
Kulüpler Birliği Vakfı, bazı oyuncularında ve idari personellerinde koronavirüs şüphesi tespit edilen Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajını iletti.
AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.