EuroLeague'in geleceği belli oluyor

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Ali Koç bizzat devreye girdi transferi bitirdi Ali Koç bizzat devreye girdi transferi bitirdi UEFA'dan Finansal Fair Play kemerini yumuşatmasının ardından bir nebze de olsa rahat nefes alan Fenerbahçe, iki sezonluk hayal kırıklığının ardından bu kez daha kararlı adımlar atmaya başladı.

Hamzaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Bir Ibrahimovic yüzünden...' Hamzaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Bir Ibrahimovic yüzünden...' 2014-2015 futbol sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupalarını müzesine götüren Gençlebirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş bir itiraf geldi. Hamzaoğlu, "Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü." dedi. İşte Hamzaoğlu'nun açıklamarı...

Aykut Kocaman'a Belçika'dan sürpriz teklif Aykut Kocaman'a Belçika'dan sürpriz teklif Son olarak Süper Lig ekibi Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman için flaş iddia! Aktarılan bilgilere göre tecrübeli teknik adama Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp talip oldu. İşta yaşanan o gelişme ve Fenerbahçe detayı...

3 yıllık anlaşma tamam! Taraftarlar yıllardır bu transferi bekliyordu 3 yıllık anlaşma tamam! Taraftarlar yıllardır bu transferi bekliyordu Bu sezona iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında art arda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutuyor. Bu doğrultuda takımın zayıf noktalarına takviyeler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerin öncelikli mevkilerinden biri de sol bek idi. Sezon başında Kolarov'u kadrosuna katamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın beni bırakacağını düşünmedim Galatasaray'ın beni bırakacağını düşünmedim Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, İspanyol takımına transfer sürecini ve karantina günlerinde neler yaptıklarını anlattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi genç futbolcu kararını verdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi genç futbolcu kararını verdi Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan başarılı futbolcu, Göztepe'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda başkan Mehmet Sepil ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.