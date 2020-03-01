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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 14:59
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  • 01 Mart 2020 Pazar 14:59

Euroleague maçına Koronavirüs engeli

Euroleague maçına Koronavirüs engeli

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Turkish Airlines Euroleague'in 27´nci haftasındaki AX Armani Exchange Milan-Real Madrid mücadelesi, İtalya´da koronavirüs salgınının yayılması dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

Avrupa´da da hızla yayılan COVID-19 virüsü, futbolun ardından basketbola da engel teşkil etmeye başladı. İtalya´da salgının artması dolayısıyla bu hafta oynanacak olan basketbol müsabakaları ertelenmişti. Bunun ardından bir karar da Euroleague yönetiminden geldi. Alınan karara göre, bu hafta oynanacak olan AX Armani Exchange Milan-Real Madrid mücadelesine seyirci alınmayacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre karşılaşma basın mensuplarına da kapalı olacak.

Öte yandan 7Days Eurocup´ta bu hafta iki İtalyan temsilcisi arasında oynanacak olan Germani Brescia Leonessa-Umana Reyer Venezia mücadelesi de seyircilere ve gazetecilere kapalı olacak.

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