Euroleague maçına Koronavirüs engeli

Turkish Airlines Euroleague'in 27´nci haftasındaki AX Armani Exchange Milan-Real Madrid mücadelesi, İtalya´da koronavirüs salgınının yayılması dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

Avrupa´da da hızla yayılan COVID-19 virüsü, futbolun ardından basketbola da engel teşkil etmeye başladı. İtalya´da salgının artması dolayısıyla bu hafta oynanacak olan basketbol müsabakaları ertelenmişti. Bunun ardından bir karar da Euroleague yönetiminden geldi. Alınan karara göre, bu hafta oynanacak olan AX Armani Exchange Milan-Real Madrid mücadelesine seyirci alınmayacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre karşılaşma basın mensuplarına da kapalı olacak.

Öte yandan 7Days Eurocup´ta bu hafta iki İtalyan temsilcisi arasında oynanacak olan Germani Brescia Leonessa-Umana Reyer Venezia mücadelesi de seyircilere ve gazetecilere kapalı olacak.