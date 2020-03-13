EURO2020 kararı 17 Mart'ta

AKŞAM
UEFA tüm ülke federasyonlarına mesaj göndererek, 17 Mart Salı günü toplantı yapılacağını duyurdu. Federasyonlar tele-konferans yöntemiyle bu toplantıya katılacak. Ele alınacak konuların başında EURO 2020 geliyor. Dev organizasyonun 1 yıl ertelenip 2021’e sarkması kararı değerlendirilecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kalan maçların ertelenebilme ihtimali masaya yatırılacak, eğer çözüm bulunamazsa bu sezonu dondurma kararı göz önüne alınacak. Ulusal liglerdeki son durumlar detaylandırılacak. Avrupa basını EURO 2020’nin 2021’e ertelendiğini iddia etti. UEFA’nın bu kararı salı günü açıklayacağı belirtildi.
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