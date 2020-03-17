EURO 2020'den 2021'e

UEFA, EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı. UEFA ayrıca Devler Ligi finalinin 27 Haziran'da, Avrupa Ligi finalinin 2021'Eise 24 Haziran'da oynanmasını teklif etti.

AKŞAM

UEFA’NIN dün yapılan kritik toplantısında kararlar çıktı. UEFA, EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesine karar verdi. Turnuvanın ise 2021 yılında 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerde yapılacağı açıklandı. UEFA’nın Avrupa’da bulunan 55 futbol federasyonuyla yaptığı toplantıda oy birliği vardı. Ertelenen yerel liglerde sezonların tamamlanabilmesi için rötardan başka bir seçenek bulunmuyordu. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararını da verdi.

HAYAT NORMALE DÖNÜNCE

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan iki dev turnuvanın hayat normale dönünce devam etmesi bekleniyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini 27 Haziran, Avrupa Ligi finalini ise 24 Haziran’da oynatmayı planlıyor. Ancak işler kötü giderse turnuvalar yine askıya alınacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kolombiya ve Arjantin’de yapılması planlanan bir diğer dev turnuva olan Copa America da gelecek seneye ertelendi. Güney Amerika’da da futbol durdu!

275 MİLYON POUND İSTEDİ!

UEFA, EURO 2020’yi bir yıl ertelemek için üye ülkelerden 275 milyon pound talep etti. Ayrıca UEFA’nın turnuvaların ertelenmesi ve liglerin de rötar yapmasıyla 4 milyar euroluk zarara uğraması bekleniyor. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran’da Roma’da İtalya ile Türkiye’nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası böylece önümüzdeki yıla atılmış oldu. Dünyadaki bütün spor organizasyonlarının tarihi birbirine girdi! Büyük turnuvaların hepsi rötar yaptı.